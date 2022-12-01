Kocaeli Çayırova'da yerel belediye kompost gübre üretiyor

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmete dönüştüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediyenin ihtiyacı olan gübreyi üretmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Ekiplerinin Kasım- Mart ayını kapsayan budama döneminde park, bahçelerden çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor. Budama mevsiminde park ve bahçelerden çıkan dal ve bitki atıkları toplanarak özel makinede öğütülüyor. Parçalanan atıklar hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve hazırlanan kompost çukurlarında toplanıyor. Oluşturulan karışımın sıcaklık ve nem takibi yapılarak fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor.

YILLIK 70 BİN TL TASARRUF

Atıkların komposta dönüşümü yaklaşık 8 ay sürerken, Çayırova Belediyesi yıllık 200 metreküp kompost gübre üretiminden yaklaşık 70 bin TL tasarruf sağlıyor.

Dal bitki atıklarını geri dönüşüme kazandıran Çayırova Belediyesi, park ve bahçeleri ihtiyacı olan gübreyi böylece karşılamış oluyor. Belediyenin imkanı ile üretilen gübre , fidan dikimleri başta olmak üzere, parklarda, kavşak peyzajında ve birçok alanda kullanılıyor.