Kocaeli Çayırova'da trafik yoğunluğu tarih olacak

Alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da projelendirdiği “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde sona geliyorKOCAELİ (İGFA) - İnşa ettiği köprü, yol ve kavşaklar ile kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları açmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Çayırova ilçesinde TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan “Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım” işinde sona doğru yaklaşıyor.

Köprü üzerindeki araç yığılmalarının önüne geçecek olan projede daha önce ilave köprünün üç ayağının üzerine 32 metre uzunluğunda 20 adet kiriş yerleştirilmişti. Kiriş montajından sonra zemine tabliye betonu döken ve izolasyon imalatı yapan ekipler, diğer işlerde de önemli bir mesafe kat etti.

İLAVE KÖPRÜYE 75 TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son olarak ilave köprünün asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 65 metre metre uzunluğunda, 10.75 metre genişliğinde olan köprünün zeminine 75 ton aşınma tabakası asfaltı serildi. Ekipler önümüzdeki günlerde oto korkuluğu, yaya korkuluğu ve antivandalizm çit sistemleri imalatlarını yapacak.

Bu arada proje kapsamında genişlemesi planlanan Turgut Özal Caddesi, Tuna Caddesi, Namık Kemal Caddesi’nde ise altyapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.