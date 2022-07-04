Kocaeli Büyükşehirli işçilere 'asgari' müjde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artışın Büyükşehir’de çalışan tüm işçilerin maaşına yansıtılacağı müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, işçi ve emekçi dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işçi personele yönelik çalışma başlatan Başkan Büyükakın, müjdeli haberi bugün sosyal medyasından açıkladı.

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan tüm işçi personelin maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılacağını ifade etti.

Bu müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran işçi dostu Başkan Büyükakın, "Her zaman olduğu gibi yine işçi kardeşlerimizin yanındayız. Asgari ücrete yapılan %30'luk zam, belediyemizde çalışan tüm işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.