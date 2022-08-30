Kocaeli Büyükşehir’den ulaşıma büyük pay

Altyapıdan sonra en büyük payı ulaşım yatırımlarına ayıran Kocaeli Büyükşehir Belediy, 108 caddede 82 kilometrelik cadde ve sokak düzenlemesi gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - 10. Açılış Bayramı’yla son iki yılda yaptığı hizmetlerin açılışını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan sonra en büyük payı ulaşım yatırımlarına ayırdı. Kent halkının daha rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için çaba sarf eden Büyükşehir, ulaşıma çok önemli yatırım yaptı. Büyükşehir, bulvar, cadde ve üst yapı düzenlemeleri kapsamında 108 caddede 82 kilometrelik cadde ve sokak düzenlemesi gerçekleştirdi.

İzmit Çarşıbaşı Caddesi, Başiskele Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddeleri, Başiskele Yeni Emniyet Binası Yolları ve Otoparkı, Karamürsel Tepeköy Kavşağı, Göcük Kavaklı Sahil Yolu, Başiskele Selahattin Eyyubi Caddesi ve Karamürsel 101. Cadde düzenlemesi Büyükşehir tarafından yapılan önemli ulaşım projelerinden sadece bir kaç tanesi.

Köyleri cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir, ulaşım yatırımlarının önemli bir bölümünü de kırsala ayırdı. Grup köy yollarına önceki yıllarda olduğu gibi son iki yıllık süreçte de önemli yatırımlar yapan Büyükşehir, 94 kilometrelik grup köy yolu üst yapı düzenlemesi gerçekleştirdi.

Karamürsel Kent Meydanı ve Köprülü Kavşağı’nı inşa eden Büyükşehir, böylelikle transit geçişi sağlayarak güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladı.

Gebze bölgesinde TEM Otoyolu Köprüleri-Bağlantı Yolları 1. Etap çalışması kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile koordineli bir şekilde çalışan Büyükşehir, İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap çalışmalarına da destek verdi. Büyükşehir, aynı zamanda, kavşak ve yol düzenlemeleri ile köprüler ve bağlantı yolları da inşa etti.

Büyükşehir, artık bir kent klasiği haline gelen yaya geçitlerinin yapımını son iki yıllık süreçte de sürdürdü. 6 adet yaya üst geçidini hizmete açan Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi poliklinik bölümüne ulaşımı kolaylaştırmak için asansör ve yürüyen merdiven de inşa etti. Büyükşehir, yaya geçişlerini en güvenli ve konforlu bir hale getirmek için yoğun mesai harcıyor.