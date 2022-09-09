Kocaeli Büyükşehir’de yeni atamalar

Kocaeli üyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulan 2 daire başkanlığına atamalar yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulan 2 daire başkanlığına atamalar yapıldı.

Yeni kurulan Dış İlişkiler ve Sivil Toplum Daire Başkanlığı’na halen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sebahattin Yamak atandı.

Yamak’tan boşalan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı görevine ise halen Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü görevini yürüten Yavuz Tilki vekâleten atandı.

Büyükşehir bünyesinde kurulan bir diğer birim olan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı görevine ise Derince Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Adnan Pala getirildi.

Kentsel dönüşüm alanında tecrübe sahibi olan Pala, daha önce İzmit Belediyesi’nde de teknik konulardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yapmıştı.