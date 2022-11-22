Kocaeli Büyükşehir'in araç filosu büyüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 5 adet damperli kamyon daha kattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Solaklar Makine Parkındaki araç filosuna 5 adet yeni kamyon daha kattı. Kışın karla mücadelede kullanılacak damperli kamyonlar yaz aylarında da asfalt serim ve hafriyat taşıma işlerinde kullanılacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılacak 5 adet damperli kamyon ön tarafına takılabilen bir kar küreme bıçağı ve haznenin arkasına takılabilen tuz serpme aparatı ile karla mücadele aracına dönüşebiliyor. Bu araçlar kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak.

Yol Bakım Timi tarafından Kocaeli genelinde kısmi bozulmaların meydana geldiği yolların bakım ve onarım çalışmaları ile karla mücadele çalışmalarında tuz sericili ve kar bıçaklı kamyon olarak da kullanılacak yeni araçlar Makina İkmal Şube Müdürlüğünün makine parkında yerini aldı. Yeni alınan damperli kamyonlar asfalt serimi, hafriyat taşınması gibi işlerde kullanılacak.

Hatırlanacağı gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar Makine Parkında 6 adet kamyona monteli asfalt tamir ve bakım robotu bulunuyordu.

4 adet son teknolojik yeni 10 tekerlekli 6x4 kamyon üzerine monte edilen asfalt tamir ve bakım robotu geçtiğimiz günlerde araç filosuna katılmıştı.