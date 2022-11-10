Kocaeli Büyükşehir'in 2023 hedef planları görüşüldü

Kocaeli'de Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdürleriyle bir araya gelen Genel Sekreter Gündoğdu, hayatın her alanına dokunan hizmetler geliştirdiklerini söyledi.KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakler toplantısı Sağlık Kent Konutları şantiyesinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda 2023 planları masaya yatırıldı. Aylık koordinasyon toplantısında Büyükşehir’e bağlı şirketlerin genel müdürlerinden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, iştiraklerin amacının vatandaşların yararına hizmetler sunmak olduğunu belirterek, bu yöndeki projelerin gelişerek devam edeceğini vurguladı.

ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPIYORSUNUZ

Büyükşehir iştiraklerinin önemli işlere imza attığını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaelimiz için çok büyük işler yapıyorsunuz. Toplu ulaşımdan konuta, tarım projelerinden tramvaya kadar pek çok konuda iştiraklerimiz vatandaşımıza dokunur işler yapıyor. İstiyoruz ki, daha fazla projeyle halkımızın hizmetinde olalım. Sizden beklentimiz yaptığınız güzel işlerin yanına yenilerini eklemenizdir” ifadelerini kullandı. Kent Konut’un Sağlık Kent Konutları şantiyesinde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir’e bağlı iştiraklerin genel müdürleri ve yöneticileri katıldı.