Kocaeli Büyükşehir Ereğli sahil yolunu şekillendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni asfaltlanan Karamürsel Ereğli sahil yolunda çizgi ve işaretleme çalışması yaptı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Ereğli sahil yolunda çizgi çalışması ve işaretleme çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Ereğli Mahallesinde sahil yolunu yenilemişti.

Yeni asfaltlanan Ereğli sahil yolunun çizgi ve işaretleme çalışması yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü ekiplerince sahil yoluna 9 bin 300 metre yol çizgisi çekti.

Yol güvenliği ve konforu için düzenlenen çalışmalar sonrasında trafik akışı daha sağlıklı olarak gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sırasında doğaya zararı olmayan termoplastik madde kullanıldı. Özellikle akşam karanlığında sürücülere büyük kolaylık sağlayan çalışmalar kapsamında gece yol güvenliğini sağlıyor.