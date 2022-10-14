Kocaeli Büyükşehir'de promosyon ihalesine iptal

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin promosyon ihalesi verilen tekliflerin piyasa koşullarının altına kalması nedeniyle iptal edildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU’da çalışan 12 bin 376 personeli kapsayan maaş promosyonu ihalesi bugün gerçekleştirildi. İhaleye kamu ve özel sektörden 5 banka teklif verdi.

4 tur kapalı teklif usulüyle gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesinde verilen tekliflerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen ihalelerin yanı sıra piyasa koşulları dikkate alındığında reel durumun çok altında kaldığı görüldüğünden yapılan ihale iptal edildiği belirtilirken, muhammen bedelin yeniden belirlenmesinin ardından ileriki bir tarihte promosyon ihalesi tekrarlanacağı duyuruldu.