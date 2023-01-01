Kocaeli Büyükşehir 2023’e çalışarak girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının son günü hafta sonunda bile çalışmaya devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde proje ve yatırımları ile vatandaşın hayatına konfor katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

2022 yılını yaptığı hizmetlerle dolu dolu geçiren ve Kocaelilerin her zaman takdirini kazanan Büyükşehir, 2023 yılına çalışarak girdi. Yeni yılda da vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, huzurunu, güvenini ve sağlığını düşünen projelerle şehrin her köşesine eşit ve adil hizmet götürmeyi hedefleyen Büyükşehir’in çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Afet Mutfağı (Gıda Üretim Tesisi Projesi), Yeni Emniyet Müdürlüğü önüne yapılan üstgeçit ve Başiskele Termal Tesisinde ekipler gece gündüz çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için Başiskele’de projelendirdiği Afet Mutfağı’nda çalışmalar ivedilikle devam ediyor. Yüzde 40 oranında ilerleme gerçekleşen projede kaba inşaat tamamlandı. Duvar imalatına da başlanan projede çevre istinat perde imalatına ve mekanik altyapı imalatına devam ediliyor.

420 GÜNDE TAMAMLANACAK

420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.

Başiskele D-130 Karayolu Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanan yeni Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaşımı sağlamak amacıyla Büyükşehir tarafından yapılan yaya üst geçidinde çalışmalar süratle devam ediyor. Son olarak 44 metre uzunluğunda çelik tabliyenin sütunlara yerleştirildiği üst geçitte korkuluk imalat çalışması var. Çevre yaya yürüme yollarının yapıldığı üstgeçitte asansörlerin de dış cephe alüminyum ve cam kaplama işlemleri devam ediyor. Ayrıca üstgeçit üzerine asfalt yüzey kaplama yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu üzerine üstgeçidin yanı sıra toplu taşıma araçlarının durup kalkabileceği 238 metrelik bir durak cebi de yapıyor. Yapımı devam eden yaya üstgeçidi ve durak cebiyle vatandaşların Yeni Emniyet Müdürlüğü binasına ulaşımları kolaylaştırılmış olacak.

BAŞİSKELE TERMAL TESİSİNDE ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak olan Başiskele Termal Tesisinde çalışmalara devam ediliyor. Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesiste hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, 24 saat aralıksız süren bir çalışmayla 1600 metreküp temel attı.

480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.