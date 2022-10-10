Kocaeli baştanbaşa temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir ekipleri, Kocaeli genelinde kent sakinlerinin kullandığı her yeri pırıl pırıl yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak, üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Tramvay seferleri bitikten sonra tramvay yolu güzergahı da özel yol süpürme aracı ile her gece temizleniyor. Gece gündüz ayrımı yapılmaksızın yapılan temizlik çalışmalarıyla Kocaeli, yaşanabilir temiz bir kent haline geliyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

Büyükşehir ekipleri, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere şehir genelindeki cadde, durak, üst geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yol temizliği yapan ekipler, çalışmalarını gece gündüz özverili bir şekilde gerçekleştiriyor.

15 araç ve 20 personelden oluşan ekipler D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit’ten Yalova’ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.