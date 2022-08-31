Kocaeli Başiskele’de üstyapıya yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de yapılacak yol üstyapı çalışmalarına Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinden başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de yaptığı yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımına katkı sunuyor.

Bu bağlamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesinde Barbaros, Ali İslam Caddeleri ve Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde yol üstyapı çalışmaları yapacak. Ekipler ilk etapta Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde taş duvar imalatı ve yol yapım çalışmalarına başladı.

Barbaros, Ali İslam Caddeleri ve Aksığın Mahallesi Harmansırt mevkiinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yol yapım çalışmaları kapsamında 23 bin ton asfaltlama, 4 bin 335 metre yağmursuyu hattı için beton boru döşenmesi, V kanal çalışmaları ve 1.500 metreküp taş duvar imalatı yapılması planlanıyor.

33 bin ton plent miks temel serimi ile 9 bin metrekare tretuvarın da yapılacağı üstyapı çalışmaları kapsamında son olarak yol çizgileri ve trafik işaret levhaları monte edilerek, bölge daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.