Kocaeli Başiskelede Atatürk ve Çınar caddelerine yol çizgisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapısı tamamlanan Başiskele Atatürk ve Yeniköy Çınar caddelerinde yol çizgileri çekilerek trafik akışı ve düzeni sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmaları tamamlanan Başiskele Atatürk ve Yeniköy Çınar Caddelerinin yol çizgileri de çekildi. Yol çizgileri çizilerek güvenlik ve konfor sağlanan her iki cadde üstyapı çalışmalarıyla birlikte estetik bir görüntüye kavuştu.

Başiskele Atatürk Caddesinde elektrik hatları yer altına alındı. Dekoratif aydınlatma direkleriyle yenilenen kaldırımları ve asfaltıyla Başiskele’nin prestij caddelerinden birisine dönüştürülen Atatürk Caddesi’nin 1. etabında tamamlanan kısımlarda yol çizgileri de çekildi.

Büyükşehir ekipleri tarafından 600 metre uzunluktaki Başiskele Yeniköy Mahallesi Çınar Caddesinde eskiyen asfaltı trimer kazısı ile söküldü. Yerine 2 bin ton yeni asfalt serilen Çınar Caddesinde yol çizgileri de çekilerek araçların trafik akışı ve düzeni sağlandı.