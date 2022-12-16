Kocaeli Başiskele Termal Tesis'te fore kazık imalatı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağı Başiskele Termal Tesiste çalışmalar sürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Yeniköy’de yapımına başlanan termal tesiste çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak tesis için hafriyat çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Yeniköy bölgesinde bulunan termal suyun olduğu alanda termal tesis yapımına başlamıştı. Termal tesis için hafriyat çalışmaları devam ediyor. Zeminin güçlendirilmesi için yapılan fore kazık imalatı ise tamamlandı.

10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen termal tesisin C Blok grobeton ve koruma betonu tamamlandı.

C blok temel imalatlarına başladı. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan termal tesisin 480 günde yapılması planlanıyor. Termal tesiste havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.