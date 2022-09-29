Kocaeli Başiskele'nin üstyapısı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Atatürk, Pınar ve Ali İslam caddelerinde üstyapı çalışmaları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’nin Atatürk, Pınar ve Ali İslam caddelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Pınar ve Atatürk caddelerinde elektrik altyapısı yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatılacak. Pınar Caddesinde dekoratif aydınlatma direklerinin montajına başlandı. Atatürk Caddesinde baskı beton kaldırım yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Sebze hali bölgesinde bulunan Ali İslam Caddesinde ise yağmursuyu yapımı sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yer altına alınan elektrik altyapısı, asfaltlaması yapılmış, yağmursuyu hattı yapılmış, kaldırımları yenilenmiş prestij caddelerine bir yenisini daha ekliyor. 750 metre uzunluktaki Pınar, 600 metre uzunluktaki Atatürk caddeleri asfaltlanacak, kaldırımları yenilenecek ve dekoratif aydınlatma direkleri ile ışıl ışıl olacak.