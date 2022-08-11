Kocaeli Başiskele'nin üç caddesi ışıl ışıl olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Barbaros Mahallesi Millet, Pınar ve Atatürk caddelerinde kaldırımları yenileyecek, asfaltlama ve dekoratif aydınlatmalarla estetik bir görüntüye kavuşturacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi’nin Millet, Pınar ve Atatürk caddelerinde üstyapı çalışmalarına başladı.

Millet Caddesinde altyapı çalışmaları sebebiyle bozulma meydana gelen asfalt, trimer kazısı ile kazındı.

Pınar ve Atatürk caddelerinde elektrik altyapısı yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleriyle aydınlatılacak. Millet Caddesinde elektrik altyapısı yer altına alındı. Caddelerde asfaltlama ve dekoratif aydınlatmanın yanı sıra baskı beton kaldırım imalatları da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de yer altına alınan elektrik altyapısı ile yeni asfaltlanan prestij caddelerine bir yenisini daha ekliyor. 750 metre uzunluktaki Millet ve Pınar, 600 metre uzunluktaki Atatürk caddeleri asfaltlanacak, kaldırımları yenilenecek ve dekoratif aydınlatma direkleriyle ışıl ışıl olacak.