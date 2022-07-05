Kocaeli Başiskele'nin lezzetli suyuna yeni çeşme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Başiskele Servetiye Camii Mahallesi Değirmendüzü yolunda bulunan ve zamanla kullanılmaz hale gelen çeşme yeniden yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, suyunun lezzetli olması dolayısıyla çevre illerden ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Başiskele ilçesi Servetiye Camii Mahallesi’nde zamanla yıpranan ve kullanılamaz hale gelen çeşme yeniden yapılarak, Kurban Bayramından önce vatandaşların hizmetine sunulacak.

Değirmendüzü mevkiinde yol kenarında hayırsever bir vatandaşın yaptırdığı çeşme, kış ayında üzerinin karla örtülü olması nedeniyle iş makinesi ve araçların geçişi sırasında hasar görerek, kullanılmaz hale gelmişti.

Mahalle Muhtarı Mithat Çelik, durumu “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden, Büyükşehir Belediyesi’ne ileterek, yeni bir çeşme yapılmasını talep etti.

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı A Takımı tarafından proje kapsamında yıkılan çeşmenin yapımına başlandı. İçimi hafif ve tadının lezzetli olması dolayısıyla halk arasında şifalı su olarak bilinen, Kocaeli’nin ilçelerinden ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden tatile giden vatandaşların geçerken uğrak yeri olan, bidonlarına su doldurmak için sıraya girdiği çeşmenin, şık ve güzel bir görüntüye kavuşturulması için çalışmalar sürüyor.