KO-MEK’te drama eğitimleri fark yaratıyor

KO-MEK eğitmenleri tarafından Büyükşehir personeline drama eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), ücretsiz halk eğitiminin yanı sıra Büyükşehir Belediyesine ait farklı birimlerde çalışan personelin de kişisel gelişim eğitimlerine destekte bulunuyor.

KO-MEK alanında uzman eğitmenler eşliğinde verdiği drama eğitimleri ile bireylerin özgür düşünme kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesine fayda sağlıyor.

KO-MEK, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü spor eğitmenlerine drama eğitimi verdi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar hem eğlendi hem de öğrendi.