KO-MEK’le 'geri dönüştür'düler

Kocaeli'de geri dönüşüm ürünlerinin sıfır atığa dönüşmesi için kursiyerlere birlikte el emekleri görücüye çıktı.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK’te bir yıllık çalışma sonunda el emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Çayırova ile devam edildi.

Birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide çevre dostu ve geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu el emeği ürünler dikkat çekti.

Her fırsatta sıfır atığı birlikte başaralım diyerek KO-MEK kursiyerlerine çağrıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gelin ilimizde sıfır atık işini birlikte çözelim” diye kursiyerlerden destek istedi.

KO-MEK SEPETİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Yenimahalle kurs merkezi el sanatları kursiyeri Demet Zengin, kendilerinin KO-MEK ile çok şey başardık, önceden yaptığımız ürünlerin satışı konusunda birçok sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, artık komeksepeti uygulamasıyla rahatlıkla ürünlerimizi pazarlayabildiklerini söyledi.