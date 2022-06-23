KO-MEK ilçe sergisi Gebze'de açıldı

KO-MEK’in Gebze ilçe sergi açılışına katılan Başkan Büyükakın, burada da sıfır atık konusuna dikkat çektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilçe sergilerinin açılışına Gebze ile devam etti. Gebze, Gebze Sanat ve Kaynak Atölyesi, Gebze Osman Hamdi Bey ve Beylikbağı kurs merkezi kursiyerlerinin birbirinden güzel eserlerinin bulunduğu ilçe sergisinin açılışına oldukça yoğun katılım oldu.

El emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergisinde Başkan Tahir Büyükakın, ‘’Sıfır atık konusunu birlikte başaracağız’’ dedi. Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Gebze ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler eşliğinde eğlenen vatandaşlar ve kursiyerler zaman zaman söylenen türkülere eşlik ederek koca bir yılın yorgunluğunu attı.

KO-MEK kurslarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan her fırsatta yanlarında olarak eksiklerinin giderilmesi ve daha iyi eğitim alabilmeleri için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze KO-MEK kursiyerlerini de yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, ‘’KO-MEK; vefa programları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyor, bir halk üniversitesi olmanın gururuyla öğrenmek isteyen kendini geliştirmek isteyen herkesin yanında yer alıyor, bu tür güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor’’ ifadesini kullandı.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan nişanlı kursiyerimize veren Başkan Büyükakın, daha sonra açılışa katılan protokol ve çocuklarla birlikte kurdeleyi keserek sergi alanını gezdi.

Ürünleri tek tek inceleyerek kursiyerlerden bilgi alan Başkan Büyükakın, emeklerinden dolayı teşekkür etti.