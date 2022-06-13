KO-MEK Derince'de el emeklerini sergiledi

KO-MEK Derince ilçe sergisinde kursiyerlerin yapmış olduğu deri çanta ve kırkyama ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Derince'de sürdürdü.

Derince Yenikent Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Derince ilçe sergisinde deri yapımı, su kabağı ve kırk yama ürünlerin oldukça dikkat çektiği sergide kursiyerlerin hazırladığı uygulamalı branşlar tam not aldı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, evlerde yapılacak bir takım ürünlerin girişimci ruhu taşıyan kursiyerler sayesinde ve KO-MEK’in verdiği teknik eğitimlerle birlikte ekonomiye dönüştürülebileceğini belirtti.

Evde yapılan yiyeceklerin satışı için farklı projeler kurulabileceğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Siz yeter ki ev yemekleri, evde bakım, temizlik ve çocuk bakım hizmetleri gibi alanlarda işletme açarak girişimci olmaya karar verin, biz teknik konularda her türlü arkanızdayız” dedi.

KO-MEK BOHÇASI NİŞANLI KURSİYERİMİZE VERİLDİ

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan kursiyerimize hediye eden Başkan Büyükakın, daha sonra protokolle birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi.