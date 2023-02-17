KO-MEK depremzedeler için çadır hazırladı

KO-MEK, bu kez de depremzedeler için oluşturulan çadırları el emeği ile hazırlayarak AFAD’a teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Yüzyılın felaketinde yaraları sarmak için seferber olan Kocaeli, deprem bölgesinde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır hazırlamaya başladı.

KO-MEK eğitmenlerinin ve kursiyerlerinin kısa sürede organize olarak başlattıkları seferberlik sonrasında SEKA Kaynak Atölyesinde 30 deprem çadırı sıfırdan inşa edilerek kurulum için hazır hale getirildi.

ÇADIRLAR DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLECEK

KO-MEK kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından her bir aşaması planlanarak özenle kurulum aşamasına kadar hesaplanan deprem çadırları kısa sürede tamamlandı. Deprem bölgesinde en önemli eksiklerden biri olan, depremzedeler için oluşturulan çadırlar AFAD’a teslim edilerek deprem bölgesine gönderilecek.

Ayrıca hayırseverlerle birlikte hareket eden KO-MEK kursiyerleri ve usta öğreticileri çadır dikiminde de bizzat yer alarak afet bölgesine gönderilecek çadırların dikimini de elleriyle gerçekleştirdi. Özenle ölçülüp biçilerek dikilen çadırlar SEKA Kaynak Atölyesinde kaynak yapılarak iskeleti oluşturulan çadır ayakları ile birlikte depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için deprem bölgesine gönderilecek.