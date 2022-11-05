KKTC Meclis Başkanı Zorlu'dan Altay’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.KONYA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet, ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’da oluşturulan müzeyi inceleyerek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ile Kıbrıs arasında tarihten gelen güçlü bağlar olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki belediyelerle, başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında çalıştıklarını da belirten Başkan Altay, karşılıklı gerçekleşen ziyaretler ve iş birliğiyle bağların güçlendiğini söyledi.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ise Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Altay’ı tebrik ederek, “Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.