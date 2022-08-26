Kızılay Meydanı şehre nefes aldıracak

Şanlıurfa’ya nefes aldıracak yeşil alanları, meydan ve parkları kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği projelerden biri olan Kızılay Meydanında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Meydanın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için şehrin farklı bölgelerinde kamulaştırmalar ve yıkımlar gerçekleştirerek yerine vatandaşların rahat nefes alabilecekleri meydanlar kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projeleri birer birer hayata geçiyor.

URFA KALESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Şanlıurfa’da ilk olarak Kale Eteği Projesi kapsamında, 300 adet yapının tahliye ve yıkım işlemleri kısa sürede tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Kalesi’ni gün yüzüne çıkardı. Kale kazılarına da destek vererek çalışmaların hızlanmasını sağladı.

ZOR DENİLEN PROJELER TAMAMLANDI

ŞUTSO binası, Belediye Eski Hizmet Binası, Kızılay Binası, Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahallesi, Kızılkoyun Nekropol alanında yaptığı çalışmalarla zor denilenleri başaran Başkan Beyazgül Şanlıurfa’ya nefes aldıracak hizmetlerini sürdürüyor.

SARAYÖNÜ KIZILAY MEYDANINDA 156 YAPI KAMULAŞTIRILDI

Şehrin kalbi konumunda bulunan Kızılay (Sarayönü) Meydanı çalışmalarını titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi meydanı kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacak. Kızılay (Sarayönü) Meydanı için toplamda 156 yapıyı kamulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çalışmalarını etap etap sürdürüyor.

Çalışmaların devam ettiği alanda ağaçlandırmalar da yapılıyor. Işıklandırma ve modern sulama sistemiyle farklı bir görünüm kazanacak olan Kızılay Meydanı Belediye Bahçesi ve Kızılkoyun Bahçesinden sonra vatandaşların bir diğer uğrak noktası olacak.