Kızılay ilk yardım kahramanları yetiştiriyor

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik 'Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi' el kitabı ve animasyonlar geliştiren Türk Kızılayı, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi ile 587 bin 702 kişiye yüzüze bilgilendirme eğitimleri verdi.BURSA (İGFA) - Her yıl Eylül ayının 2. Cumartesisi “Dünya İlk Yardım Günü” olarak kutlanıyor. İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak için tüm dünyada kutlanan günün bu yılki teması ise “Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren” olarak belirlendi.

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız kazalarda uzmanların müdahalesinden önce sorunun ilerlemesini önleyici ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarabiliyor. Solunum veya kalp atımı durduktan sonra, 5. dakikadan itibaren kalıcı beyin hasarı başlıyor. Profesyonel yardım gelene kadar yapılan doğru ilk yardım sayesinde sağ kalım ve beyin fonksiyonlarının etkilenmemesi, önemli ölçüde artıyor.

“Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren” teması kapsamında her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, 28 ilde 35 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 587 bin 702 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

İlk yardım öğrenmenin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof.Dr. Murat Tutanç, bu vesileyle tüm vatandaşları Kızılayın İlk Yardım Merkezleri’ne davet etti.