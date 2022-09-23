Kızılay binası yerine Kızılay Bahçesi! Bölgeye nefes aldıracak

Şanlıurfa’ya nefes aldıran park ve meydanları birer birer Şanlıurfa’ya kazandıran, kenti gerçek kimliğine kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün ilk kepçeyi vurduğu Kızılay

Binasının yerine yapılan Kızılay Bahçesi açılışa hazırlanıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için şehrin farklı bölgelerinde kamulaştırmalar ve yıkımlar gerçekleştirerek yerine vatandaşların rahat nefes alabilecekleri meydanlar kazandıran Başkan Beyazgül’ün vizyonel projelerinden biri olan Kızılay Meydanı çalışmasında ilk etap için sona gelindi.

İki etap halinde gerçekleştirilecek olan Kızılay (Sarayönü) Meydan çalışmasında ilk etap için çalışmalar tamamlanarak betonarme yapılar içerisinde yemyeşil bir bahçe olarak hazırlandı. İkinci etap çalışmaları için de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Belediye Bahçesi ve Kızılkoyun Bahçesinin ardından Kızılay Bahçesini de şehre kazandırmış olacak.

Şehrin kalbi konumunda bulunan Kızılay (Sarayönü) Meydanı çalışmalarını titizlikle sürdüren Büyükşehir Belediyesi meydanı kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacak. Kızılay (Sarayönü) Meydanı için toplamda 156 yapıyı kamulaştıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.

Ağaçlandırma, çimlendirme, ışıklandırma, peyzaj çalışmalarıyla farklı bir görünüme kavuşan Kızılay Bahçesi turizm şehri Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin nefes alabileceği yeni bir mekân haline getirildi.