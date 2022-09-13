Kıtalararası motosikletçiler İzmit molasında

Kıtalararası yolculuk yapan motosikletçiler İzmit Belediyesi'nin misafiri oldu.KOCAELİ (İGFA)- 1. Transcontinental (Kıtalararası) Rally kapsamında Hırvatistan’dan yola çıkıp Türkiye turu yapan motosikletçiler, İzmit Belediyesinin misafiri oldu.

Gülümse Kafe’de mola veren motosikletçiler, misafirperverliği için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

Karşılamada konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Çetin Sarıca, farklı ülkelerden kentimize gelen misafirlere İzmit’in sembolü pişmaniye hediye etti.

Grup adına konuşan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi İsmet Şahin, Hırvatistan’dan çıkan grubun içinde Sırplar, Almanlar gibi birçok milletten insanları olduğunu kaydederek, "Kendileri ülkemize geldi ve ben de eşlik ediyorum. Ekibimizi misafir ettiğiniz için sizlere ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye turu atmak için Hırvatistan’dan yola çıkan bir grup motosiklet sürücüleri turun bir sonraki durağının olan Ankara’ya doğru yola çıktı.