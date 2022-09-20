Kış öncesi İzmir'de sıhhi tesisatçılardan bilinçlendirme

Yaklaşan kış ayları öncesinde İzmir’de çalışan kalorifercilere ve sıhhi tesisatçılara eğitim semineri düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Kaloriferciler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası ile E.C.A. SerelElmor firması tarafından işbirliği altında yapılan seminer, 200 oda üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İzmir Kaloriferciler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Kemal Erözel, sektörde kış aylarında vatandaşlardan gelen taleplerin arttığına dikkat çekti.

İzmir halkına kaliteli hizmet verme adına eğitim çalışmaları planladıklarına değinen Erözel, "Kış aylarında kombilerde, kat kat sistemlerinde bakım, onarımların yoğunlaşıyor. Vatandaşlar kış ayları yaklaşmadan bir an önce kombi ve kat kat sistemlerinin yıllık bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Eğer bakım yapılmazsa gaz tüketim sarfiyatı ciddi oranda artıyor. Ayrıca kış aylarında servis üyelerimizin telefonları susmuyor. Taleplerin karşılanmasında zorluklar yaşıyoruz. O nedenle yıllık bakımların şimdiden yapılması vatandaşlarımızın lehine olacaktır" dedi.

Erözel, bu tür seminerlerle hem üyelerin maliyetlerini düşürecek, işlerini kolaylaştıracak tanıtımları yaptıklarını, hem de vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmeleri için bilgi aktardıklarını belirtti.

Seminerde kramajlı musluk, batarya gurubu konularında alanlarında uzman isimler ayrıntılı sunumlar yapıldı.