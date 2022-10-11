Kış geldi, itfaiye vatandaşı uyardı

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, soba ve doğalgaz kullanımı öncesinde vatandaşları karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Alınmayan tedbirlerin can yaktığına dikkat çeken İtfaiye yetkilileri, meydana gelen yangınların yaklaşık yüzde 20'sinin ise yine temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını belirtti.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı İtfaiyesi, yaklaşan kış mevsimi sebebi ile vatandaşlara baca temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada; İtfaiye Müdürlüğüne baca temizleme ücreti yatırılarak alınan makbuz ile baca temizliğinin ekipler tarafından yapılabileceği ifade edildi.

Özellikle yapılaşmanın eski olduğu yerleşim bölgelerinde, ahşap, eski ve bitişik nizam yapıların bulunduğu mahallelerde, İtfaiye araçlarının girmesi gereken yol ve sokaklara gelişi güzel araç park edilmemesi, yüksek katlı binaların ise yangın merdivenlerinin çıkış kapılarının açık tutulması ve alanın atıl eşya ile doldurulmaması hususunda vatandaşlardan bilinçli olmaları istendi. Ayrıca iş yeri ve mesken sahiplerine de mekânlarında yangın söndürme cihazları bulundurmaları konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada dikkat edilecek diğer hususlar ise şu şekilde sıralandı:

- Sıvasız, hatalı inşa edilmiş bacaları kullanmayınız,

- Kazan bacalarını müstakil olarak kullanınız, başka bir ısıtma aracı bacası bağlanmasına izin vermeyiniz,

- Sobadan sıçrayabilecek kıvılcım tehlikesine karşı önlem alınız,

- Tüp gazlarınızı ve doğalgaz yakılan ocak ve sobalarınızı sızıntılara karşı sık sık kontrol ediniz,

- Mutlaka TSE belgeli sobalar kullanınız,

- Sobanızı duvardan/bacadan en az 1 metre, en fazla 1,5 metre uzağa kurunuz,

- Sobaları; kömür altta, odun, tahta vb. tutuşturucu malzemeler kömürün üstünde olacak şekilde yakınız,

- Soba borusunu baca içine 10 cm’den fazla sokmayınız,

- Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanmayınız,

- Soba bacalarını çatıdan en az bir metre yükseklikte ayarlayınız,

- Soba bacalarını temizletiniz ve tıkalı olup-olmadığı mutlaka kontrol ediniz.

- Sobalara çok fazla kömür atmayınız,

- Odun ve kömürün dışında naylon, plastik, paçavra vs. yakmayınız,

- Yatmadan önce kömürlü sobaların arka kısmındaki kelebeği kapatmayınız ve yatmadan önce söndürünüz.