Kırsalda asfalt seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki ilçesi Sinanhoca-Alaçeşme-Geriş Mahalleleri grup yolunda asfaltlama çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Akseki Sinanhoca-Alaçeşme-Geriş mahalleleri grup yolunun asfaltı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yolun bozuk olmasından yakınan bölge halkının sesine kulak veren Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla 2022 asfalt programına alınan grup yolunda sathi asfalt çalışması yapılıyor.

Alt Yapısı Hazırlandı

Yolun zamanla deforme olan bölümlerini iş makineleriyle söken Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağmur suyu büzleri koyarak şarampolleri temizledi. Ardından filler malzemesi serildi. 17 km’lik grup yolunun hazırlık çalışmaları biten bölümleri ara vermeden asfaltlanıyor.

Sinanhoca Sakinlerinden Teşekkür

Sinanhoca Mahalle Muhtarı Hasan Arslan, yolun çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Yolun bozuk olması nedeniyle arabaların ön düzeni bozuluyordu. Ayda bir sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. Büyükşehir tarafından geçen yıl yolumuzun alt yapısı yapıldı. Şimdi de asfaltı yapılıyor. Başkanımız Muhittin Böcek’e köyüm ve kendim adına çok teşekkür ederim” dedi.