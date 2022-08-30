Kırsal mahallelere salça makinesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey’in 50 kırsal mahallesine salça makinesi dağıttı. Tarhana ve salça yapımı döneminde köylülerin işini oldukça kolaylaştıracak olan salça makineleri, saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın söz verdiği salça makinaları, Dursunbey kırsal mahalle muhtarlarına teslim edildi. Kullanışlı ve elektrik çarpmalarına karşı izolasyonlu salça makineleri saatte 500 kilogram domatesi posa haline getirebiliyor. Törene; Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Dursunbey Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bulut ve muhtarlar katıldı.

BAŞKAN YILMAZ SÖZÜNÜ TUTTU Törende konuşan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın çiftçilerimize sözünü verdiği salça makinelerinin dağıtımına başladık. İlk etapta 50 mahallemize hibe ettiğimiz salça makineleri, muhtarlarımıza teslim edildi. Bu vesile ile seçim döneminde vermiş olduğu sözü tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Üretilen domateslerden katma değeri yüksek salçalar çıkaracak olan çiftçilerimize hayırlı olsun.” dedi.

ÜRETMEK SİZDEN DESTEK BİZDEN Salça makinası dağıtım töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın ortaya koyduğu vizyon gereği Büyükşehir Belediyemiz; sanayiden tarıma, hayvancılığa her alandaki üreticilerimizi destekliyor. Üretmek sizden, destek bizden. Ürettiklerinizi ekonomiye daha değerli bir biçimde ekonomiye katabilmeniz için biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Üretici; dağıtımını yaptığımız salça makinaları ile domatesi tarladan satmak yerine onu salçaya dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme imkânına sahip olacak. Bu makinalar ile tarhana gibi başkaca ürünleri de üretebileceksiniz.” dedi.