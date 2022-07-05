Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Gişeler Mevkiinde, sabah saat 07.00 sıralarında Edirne-Bodrum seferini yapan yolcu otobüsü; belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah saat 07.00 sıralarında Edirne’den Bodrum’a seyahat eden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptığını belirterek, biri çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Tek taraflı kazada 25 yaralımız var" diyen Vali Ekici, "Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda” diye konuştu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da, kaza sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden tedavisi devam eden eden yaralılar hakkında bilgi alan Minsolmaz, kazada hayatını kaybeden yolcuların yakınlarına başsağlığı diledi.