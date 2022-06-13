Kırklareli'de ortak çalışma ziyareti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırklareli Üniversitesi yapacakları ortak çalışmaları görüştü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taha Eğri’yi ağırladı. Ziyarette yapılacak olan ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Taha Eğri, sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini bu sebeple her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Toplumun her kesimi için daha kaliteli bir yaşam ve daha iyi bir sosyal çevre sağlanmasına katkıda bulunduklarını ifade eden Eğri, "Yaşam Boyu Öğrenme ilkeleri doğrultusunda hareket ederek; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrencilerin ve akademisyenlerin öğretim programlarının dışında kalan kişisel gelişimlerini destekleyici programlar düzenliyoruz. Bununla birlikte özellikle üniversite dışında, eğitim sürecinden çıkmış bireylerin hem kendi uzmanlık alanları ile ilgili hem de farklı alanlarda kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik programlar yapıyoruz. Bu doğrultuda verilen hizmet kalitesine bağlı olarak ulusal ve uluslararası alanda imajı ve itibarı yüksek, tanınmış bir Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Kırklareli Üniversitesi öğrencilerimize, mezunlarımıza, akademisyenlerimize, idari personelimize ve toplumumuzun diğer bireylerine hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’de istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını, Oda olarak bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.