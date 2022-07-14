Kiraz’da 15 Temmuz şehitleri anılacak

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, vatanına, bayrağına ve milletin iradesine sahip çıkan tüm Kirazlıları 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

Terör örgütü FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine karşı verilen mücadelede şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Kutlu, “Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine sahip çıkan tüm Kiraz halkını bu programa davet ediyorum. 15 Temmuz’da şehitlik mertebesine eren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Allah bu millete bir daha böyle kara bir gece yaşatmasın” dedi.

ANMA PROGRAMI

Kiraz'da 15 Temmuz'da saat 21.00’de Kaymakamlık önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanına kadar bir yürüyüş yapılacak.

Burada Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından 15 Temmuz belgeseli gösterimi yapılacak ve İlyas Öztürk Konseri ile devam edecek.