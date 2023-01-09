Kınık Toptancı Hali Projesi inşaatı yarıyı geçti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde 320 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Toptancı Hal Kompleksi inşaatı yüzde 51 seviyesine ulaştı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaş sebze üretiminin başkenti Antalya’ya modern hal kompleksleri kazandırmaya devam ediyor. Kaş’ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak olan Kaş Kınık Toptancı Hali Projesi hızla ilerliyor. 320 bin metrekare alan üzerinde yükselen projede inşaat yüzde 51 oranına ulaştı. Projede komisyoncu dükkânlarının bulunduğu bloklarının dış cephe boyası, alüminyum doğrama ve cam işlemleri tamamlandı. Çatı izolasyon işleri sürüyor. Tüccar bloklarında ise B2 bloğun betonarme inşaatı yarıya ulaştı.

Türkiye’nin En Kapsamlı Hali Olacak

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Kaş’a modern ve konforlu bir hal kompleksi kazandırılacağını ifade eden Kaş İlçe Hizmetleri Birim Müdürü Devrim Ünlü, “Proje, tamamlandığı zaman Akdeniz havzasının en önemli gıda üretim merkezlerinden biri olacak. Başkanımız Muhittin Böcek, büyüklüğü, hizmet birimleri, PTT binası, gıda laboratuvarı, işletmeleri, restoranları ve ibadethaneleriyle çok kapsamlı ve modern bir hal kompleksini Antalya ve ülke tarımına kazandırıyor” dedi.

Üç Hal Tek Çatı Altında Olacak

Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Proje kapsamında 4 bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip sığınak ve yönetim ofislerinin bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde 1200 kişilik cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı da olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri de bulunuyor. Batı Akdeniz’in en modern hal projesinin tamamlanmasıyla Kınık, Ova ve Yeşilköy toptancı hallerinin buraya taşınması planlanıyor.