Kınık çömlekleri Eskişehir’de sanatseverlerle buluştu

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken sempozyumda Kınık Köyü çömlekleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde Hisarlar, Kılıçoğlu ve ETİ'nin ana sponsorluğunda, Anadolu Üniversitesi ve birçok kuruluşun da desteğiyle sürdürülen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, birçok sanat dalını sanatseverler ile buluştururken Kınık Köyünde 52 yıllık çömlek ustası Osman Menteş’in standı ilgi görüyor.

Sempozyumda Türkiye ve yurt dışından sanatçıların özgün ve kalıcı eserleri sergilenirken çömlek ustası Osman Menteş, ürünlerinin sergilendiği stantta hem çömlek yapımını ziyaretçilere aktarıyor hem Kınık çömlekçiliği hakkında bilgiler veriyor.

Daha öncede sempozyuma katıldığını belirten çömlek ustası Osman Menteş, sanatını ve Kınık köyü çömlekçiliğini sanatseverlerle buluşturma imkanı sağlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a teşekkür etti.