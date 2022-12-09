Kıbrıs Şehidi İlyas Aydın'ın ismi Kocaeli Gölcük'te yaşatılacak

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından Siretiye’de yapımı tamamlanan Kıbrıs Şehidi Komando Er İlyas Aydın Parkı’nı ile tadilatı tamamlanan eski okul binası Halk Eğitim Kurs Merkezi ve Sağlık Odası olarak hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlarının ihtiyacını karşılayacak çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Siretiye’de, Gölcük Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararla ismi verilen Kıbrıs Şehidi Komando Er İlyas Aydın Parkı’nın yapımı tamamlandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtında Şehit olan, Siretiyeli kahraman asker Komando Er İlyas Aydın'ın ismi artık doğduğu yerdeki parkta yaşayacak. Vatandaşların kullanımına sunulan parkta; çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri, kamelyalar, banklar, dekoratif aydınlatmalar yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca; Gölcük Belediyesi tarafından, Sofular İlkokulu’ndan sonra, eski Siretiye İlkokulu binasında da esaslı tadilat ve tamirat yapıldı. Bina tamamlanan çalışmaların ardından, Halk Eğitim Kurs Merkezi ve sağlık odası olarak kullanılmaya başlandı.