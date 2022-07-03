Keşif kampüsü Teknofest’e yetişecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ortaöğretim çocuklarının seçecekleri alanlarda lisansüstü seviye yakalamaları için Keşif Kampüsü inşa ediyor. Yüzde 62’si tamamlanan kampüsün TEKNOFEST’e yetişeceğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Samsun, bilgide, teknolojide ve teknolojik ürün üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak” dedi.

SAMSUN (İGFA) - Geleceğin teknolojilerini üretecek çocukların bilimle iç içe olup bilgiye dayalı sistemlerle eğitilmelerini hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, vizyoner projelerle kenti adeta yeniden inşa ediyor. Atakum ilçesi Türk-İş Emek Parkı’nda yapımı hızla devam eden 1742 metrekare büyüklüğündeki kampüsün yüzde 62’si tamamlandı. 11.5 Milyon TL’ye mal olacak kampüste matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu projelerin çocukların ve gençlerin gelecek vizyonlarını artıracağını kaydetti. Başkan Demir, “Kampüsün Atakum Alparslan Bulvarı'na cephe Emek Park'ta inşasına başlandı. TEKNOFEST’e yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilgi ve teknolojiye dayalı tüm sistemlerde öğrencilerimiz büyük bir mesafe kat edecek. Samsun, bilgide, teknolojide ve teknolojik ürün üretmede gençlerimizle birlikte bir ivme yakalayacak. Ülkemiz de bundan büyük çapta istifade edecek" dedi.