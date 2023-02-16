Keşan’daki fırıncılardan anlamlı destek

Fırıncı esnafı, Edirne'nin Keşan ilçesindeki deprem mağduru ailelere günlük 600 adet ekmek ulaştırıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı esnafı, ilçede misafir edilen deprem mağduru ailelere günde 600 adet ekmek ulaştırıyor.

Fırın işletmeleri; Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen ailelere 10 gün boyunca toplam 6 bin adet ekmek desteğinde bulunacak.

Kampanya dolayısıyla fırıncı esnafına teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, “Fırıncılarımızı yürekten alkışlıyoruz. Duyarlı esnafımız Keşan’da misafir ettiğimiz deprem mağduru ailelerimize günlük ekmek desteğinde bulunuyor. Esnafımız sabahın ilk ışıklarıyla fırın başına geçerek günde 600 ekmek olmak üzere 10 gün boyunca 6 bin adet ekmeği deprem mağduru ailelere ulaştırılmak üzere ekmek üretiyor. Esnafımızın desteklerini diliyoruz ve Keşan’daki fırıncılarımızı yürekten alkışlıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Yaralarımızı sevgiyle saracağız.” dedi.