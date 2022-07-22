Keşan’da trafik kazaları yüzde 33 arttı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 0cak-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında trafik ile ilgili istatistiki bilgiler açıklandı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) – Edirne’nin Keşan ilçesi İpsala – Uzunköprü - Malkara – Gelibolu ilçeleri arasında transit geçiş güzergahında bulunuyor. Özellikle yurtdışından gelen vatandaşlarımızın Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi tarafına geçmek için ilçemizi kullandığından yaz aylarında (Haziran-Temmuz ve Ağustos ayları) trafik yoğunluğu artıyor.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden trafik istatistikleri ile ilgili yapılan açıklamada, “01 Ocak-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında PTS geçen araç sayısının 14.250.909 olduğu, 01 Ocak-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında PTS geçen araç sayısının 14.787.371 olduğu, 2021 yılı ile 2022 yılları arasında araç geçiş sayısının %4 arttığı tespit edilmiştir.

Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) görevlileri dahil 14 personel ile görev yaptığı, mevcut personel sayısına göre 2021 yılında 8.592 araç denetlenmiştir. 2022 yılında her ne kadar %21 oranında azalarak 6.769 araç denetlense de, 2021 yılında eksikliği görülen veya kural dışı hareket eden 1.107 araca toplam 902.451TL cezai işlem uygulanmış, 2022 yılında bu oran %92 artarak 2.126 araca toplam 1.700.279TL cezai işlem uygulanmıştır.

01 Ocak-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında 162 araç trafikten men edilmiş, alkollü araç kullanmaktan dolayı 74 adet sürücü belgesi geri alınmıştır.

01 Ocak-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında %7 artarak 174 araç trafikten men edilmiş, %43 artarak alkollü araç kullanmaktan dolayı 106 adet sürücü belgesi geri alınmıştır.

01 Ocak – 15 Temmuz 2021 yılında 42 yaralamalı kaza meydana gelmiş bu kazalarda 54 vatandaşımız yaralanmış, 59 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş, ölümlü kazamız bulunmamaktadır. 2022 yılı 01 Ocak-15 Temmuz arası toplam 1 adet ölümlü kaza meydana gelmiş bu kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 67 adet yaralamalı kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 90 vatandaşımız yaralanmış, 66 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Toplam kaza sayımızda %33lük bir artış meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi ilçemizdeki motosiklet sayısında %30luk bir artışın olduğu, ayrıca yayaların karşıdan karşıya geçişlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz bir şekilde geçiş yaptıkları için meydana geldiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle 2021 yılı içerisinde Trafik Başkanlığının 1. adım yaya yolunda ilerleme kapsamında ilçemizin çeşitli noktalarında araç sürücülerinin yaya geçitlerinden geçen yayalara öncülük vermesi ile ilgili olarak araç sürücülerine uyarıcı bilgilendirmeler yapılmış ve broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca yayalara da yaya geçitlerini nasıl kullanmaları gerektiğini, yaya geçidi bulunmayan cadde ve sokaklarda ise karşıdan karşıya geçişlerinde uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

İlçemizdeki motosiklet sayısının artması üzerine motosiklet sürücülerinin kaza yapma riski yüksek olduğu için; kask kullanımının arttırılmasına yönelik görevlilerimizce ilçemizin muhtelif yerlerinde sabit ve seyir halinde denetimler arttırılmış, kask kullanmayan motosiklet sürücüleri hakkında gerekli cezai işlem uygulanmaktadır. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında ilçemizde bulunan Mobese kameraları ve ihbarlı denetimler neticesinde yayalara yol verme 128 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı KTK’nun ilgili maddesince cezai işlem uygulanmıştır. Denetim ve kontrollerimiz devam edecektir” denildi.