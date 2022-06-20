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Keşan’da Hasan Üğdül’ün acı günü
Yerel 20.06.2022, 22:37
Edirne’nin Keşan ilçesinde yayın yapan Volkan Gazetesi imtiyaz Hasan Üğdül’ün babası Hüseyin Üğdül vefat etti.
ERDOĞAN DEMİR
EDİRNE (İGFA) – Edirne’nin Keşan ilçesinde yayın yapan Volkan Gazetesi imtiyaz Hasan Üğdül ile Mustafa Üğdül, Kemal Üğdül'ün babaları, Hatime Üğdül ün eşi, Fethiye, Gülseren ve Zeynep Üğdül'ün kayınpederleri, Beril, Hüseyin, Efe, Ece, Furkan ,Yiğit Üğdül ün Dedeleri Hüseyin Üğdül hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi 21 Haziran Salı Günü Öğlen Namazında Aşağı Zaferiye Camiinde kılınarak Asri Mezarlığa da defnedilecek.
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