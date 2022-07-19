Keşan’da çayır tırtılı istilası

Bölgedeki Ayçiçek tarlalarında çayır tırtılı istilası bölgede büyük zarar neden oldu. Tarım Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Keşan’da incelemelerde bulundu.

ERDOĞAN DEMİR- VOLKAN GAZETESİ

EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili olarak Keşan’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’de bölgede incelemelerde bulundu.

Pakdil ile birlikte Edirne AK Parti Milletvekili, Kefek Başkanı, MKYK Üyesi Dr. Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacır Belediye Başkanı Mustafa Türker, İl Başkan yardımcıları ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç’ın da bulunduğu heyet Maltepe Köyü’nde Ayçiçek tarlalarında incelemelerde bulunarak çiftçilerle görüştü.

Pakdil, ayçiçeği tarlalarında yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bakan Yardımcısı Pakdil, “Zarar gören tüm üreticilerimizin yanındayız. Bölgelerimizin takibindeyiz . Devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.