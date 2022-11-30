Keşan TSO Meclisi Prof. Dr. Uzunoğlu’nu ağırladı

Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) Kasım ayı meclis toplantısında TOBB Akademik Danışmanı ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nu ağırladı.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu başkanlığında toplanan meclis üyeleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ulusal ve uluslararası piyasalar, mikro ve makro ekonomik alanlarında 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı beklentileri üzerine bilgiler verdi.

Keşan TSO’dan yapılan açıklamada, Keşan TSO olarak üyelerimizin gelişimini önemsiyor ve buna göre aksiyonlar aldıklarının altı çizildi.

"Ekonomi, Ticaret, Teknoloji alanlarında seminerler düzenleyerek üyelerimize geçmişte olduğu gibi bugünde katkı sağlamaya devam edeceğiz" denilen açıklamada, "Meclis toplantımız kapsamında TOBB Akademik Danışmanımız ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’’nu odamızda ağırlayarak Uzunoğlu’ndan ulusal ve uluslararası piyasalar, mikro ve makra ekonomi alanlarında 2022 yılı değerlendirmesi ve 2023 yılı içerisindeki beklentiler üzerine bilgiler aldık. Odamıza konuk olan TOBB Akademik Danışmanımız ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’na teşekkür ederiz ”ifadelerine yer verildi.

Keşan TSO Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu da, Keşan TSO olarak bölgeye katkı sağlayacak çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Helvacıoğlu, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu'na ekonomi hakkında yapmış oldukları değerlendirmelerinden ötürü teşekkür etti.