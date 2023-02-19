Keşan Doğal Afet Yönetim Merkezi 28 Şubat'ta ihaleye çıkıyor

Keşan Belediyesi tarafından yapılacak olan Keşan Doğal Afet Yönetim Merkezi’nin 28 Şubat tarihinde gerçekleşecek ihalesi öncesi Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu beraberinde Başkan Yardımcısı ve İmar İşleri Müdürü Ali Ünal ile birlikte merkezin kurulacağı Yeni Mahalle’deki alanda incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, proje hakkında vatandaşlarla görüşerek bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Helvacıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da proje ile ilgili şunları kaydetti:

“Yeni Mahallemize yapmayı planladığımız afet organizasyon merkezimiz ile ilgili ihale öncesinde yerinde incelemelerde bulunduk, projemiz hakkında vatandaşımıza bilgi verdik. 28 Şubat’ta ihalesi yapılacak olan projemizin sözleşmesini 7 Mart’ta Deprem Haftası’nda imzalamayı planlıyoruz. 2 bin 670 metrekare arsa üzerinde uygulayacağımız projemiz yaklaşık toplam 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Projemizin İçerisinde itfaiye hizmeti binası, itfaiye garajı, AFAD Koordinasyon Merkezi, KEDAK binası ve depolar bulunacak”