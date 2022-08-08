Kepez’in su sorununu çözüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez İlçesi’nde imara açılı alanlarda içme suyu hattı olmayan bölgelerin su sorununu çözüyor. Büyükşehir ekipleri, yıllardır tanker yardımıyla evlerinin su ihtiyacını karşılayan Kepez Çamlıca Mahallesi’nde 3 bin metrelik yeni bir içme suyu hattı döşeyerek, su sorununu gideriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ve Döşemealtı Acil İçme Suyu Hattı Yapım İşi kapsamında 126 kilometrelik içme suyu döşeyecek. Büyükşehir ekipleri Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yeni imara açılmış alanlarda ve bazı içme suyu hatlarının yetersiz kalması nedeniyle su sıkıntısı yaşayan vatandaşların sorununu çözüyor.

İlk Kez İçme Suyu Hattı Döşeniyor

Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Kepez İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde içme suyu hattı olmayan bölgelerde çalışma yapıyor. Ekipler, 3 bin metrelik bir hat planlayarak, sıfırdan yeni bir içme suyu hattı yapıyor. Büyükşehir ASAT ekipleri, yıllardır tanker yardımıyla evlerinin su ihtiyacını karşılayan Çamlıca Mahallesi sakinlerini suyla buluşturacak. ASAT ekipleri çalışmanın tamamlanmasıyla içme suyu olmayan evleri, modern, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu şebeke hattına bağlayacak. 126 bin metrelik içme suyu hattı projesi kapsamında, ilk etapta 41 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı. Büyükşehir ASAT ekipleri, kısa zaman içerisinde acil içme suyu hattına ihtiyacı olan bölgelere etap etap imalat çalışmalarını sürdürüyor.

Musluğu Açınca Suyumuz Akacak

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden İsa Öztürk, yıllardır bu bölgede su beklediklerini belirterek, “Su demek hayattır, hayat olmayan yerde su da olmaz. Su geliyor artık sevinçliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz” dedi.

Kızıllı Mahalle Muhtarı Arif Uğurlu ise ‘Buraya en yakın Çamlıca Köyü vardı, vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla su getiriyordu. Sağolsun, Muhittin Başkanımız bu çalışmayı yaptırıyor. Vatandaşımız artık musluğunu açınca suya kavuşacak” diye konuştu.