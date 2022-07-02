Kent Konseyi’nden Başkan Çimen’e ziyaret

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Kent Konseyi Başkanlığa seçilen Rüstem Demirağ ve yeni yürütme kurulu üyeleri ile bir önceki dönem kent konseyi yönetimini misafir etti.

GÜMÜŞHANE (İGFA) - Gümüşhane Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen programa, Kent Konseyi’ne yeni seçilen Rüstem Demirağ, yürütme kurulu üyeleri, Kent Konseyi Genel Sekreteri Müzeyyen Katırcıoğlu ile bir önceki dönemin Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir, Başkan Vekili Ömer Salantur ve Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay katıldı.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, burada yaptığı konuşmada Kent Konseylerinin önemine değinerek, “Kent konseyini çok önemsiyoruz. Kentimizin ortak aklını oluşturuyorlar. Bize yol gösterip, tavsiyelerde bulunuyorlar. Kanun gereği biz, kent konseyimizden gelen önerileri ilk meclisimizde gündemin birinci maddesi olarak görüşüyoruz. Kent konseyimizden gelen görüşler bizim çalışmalarımıza ışık tutuyor. Bir önceki dönemde 150 ye kent konseyi kararını meclisimizde görüştük. Pandemi nedeniyle yeni dönem seçimleri biraz gecikmişti. 18 Mayıs’ta genel kurulun yapılması ile yeni arkadaşlarımız göreve geldiler. Ben başta Rüstem Demirağ başkanımıza ve yürütme kuruluna seçilen bütün arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Bir önceki dönem kent konseyimizin Başkanı Hasan Pir’e, Başkan Vekilimiz Ömer Salantur’a ve Kadın Meclisi Başkanımız Aysel Akçay’a da yaklaşık 10 yıl boyunca yaptıkları güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Önceki Dönem Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir de yeni seçilen Gümüşhane Kent Konseyi yönetimine başarılar dileyerek, “Türkiye’nin en kurumsal kent konseyi olan Gümüşhane Kent Konseyi’nin Gümüşhane’nin kalkınmasına, sosyal yapısına ve kültürel gelişmesine büyük destek olacağına inanıyorum. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kent Konseyine olan destekleri dolayısıyla da Belediye Başkanımız Ercan Çimen Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Gümüşhane Kent Konseyi Başkan Rüstem Demirağ da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gümüşhanemize hizmet için talip olduğumuz Kent Konseyi Başkanlığına bizi seçen tüm genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Gümüşhane için yürütme kurulu üyesi arkadaşlarımızla güzel çalışmalar planlıyoruz. Kent konseyimize gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanımız Ercan Çimen Bey’e ve bize her türlü desteği veren bir önceki dönem Kent Konseyi Başkanımız Hasan Pir ve ekibine de yaptıkları güzel çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum.”

Başkan Çimen, daha sonra 2. ve 3. Dönem Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir ile Başkan Vekili Ömer Salantur ve Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay’a plaket ve hediye verdi.