Kent Konseyi eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem projesi kapsamında Gerzele Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi verildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Benim Mahallem projesi kapsamında Gerzele Mahallesi sakini kadınlara sağlıklı beslenme ve akılcı ilaç kullanımı eğitimi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele Kültür Evi'nde gerçekleşen programa Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve davetliler katıldı. Diyetisyen Dilara Sevde Uzunoğlu sağlıklı beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Eczacı Suna Özmutaf da akılcı ilaç kullanımı konusunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, eğitim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Kadınlarımızın sağlıklarını önemsiyoruz. Her hafta farklı bir mahallede bilgilendirme eğitimleri yapmanın yanı sıra kanser erken tanı çalışmalarının önemini anlatıyoruz” diye konuştu.

“Kadınlar daha sağlıklı ve huzurlu olsun”

Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ise, herkesin günlük yaşamda kullanacağı hayati bilgileri içeren eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini ifade ederek, eğitmen ve katılımcılara teşekkür etti. Değirmenci, “Bunlar gündelik hayatımızda kullanabileceğimiz her birimizin işine yarayacak bilgiler. Biz istiyoruz ki, kadınlarımız daha sağlıklı ve huzurlu olsun. Kadınlarımız huzurlu, sağlıklı ve mutlu olursa inanıyoruz ki aile de sağlıklı ve mutlu olur” ifadelerini kullandı.