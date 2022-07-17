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Kemalpaşa Caddesi asfalta kavuştu
Yerel 17.07.2022, 20:00
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kemalpaşa Caddesinde asfaltlama çalışması yapıldı.
ADIYAMAN (İGFA) - Yoğun bir asfalt sezonuna giren Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de bulunan Kemalpaşa Caddesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfalt seriminin tamamlandığını belirten yetkilileri, yolların kısa süre içerisinde yeni haliyle hizmet vereceğini müjdeledi.
Cadde sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.
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