Kayyumluk BAL-GÖÇ’te ipi Emin Balkan göğüsledi

Genel kurulu süreci olaylı geçen ve kayyum tarafından yapılan BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Emin Balkan 623 oy ile başkanlık kotuğuna otururken, ittifak yapan Kader Özlem ve Hasan Öztürk ise 546 oy alabildi.

BURSA (İGFA) - Genel kurulu süreci olaylı geçen ve kayyum tarafından yapılan BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Emin Balkan 623 oy ile başkanlık kotuğuna otururken, ittifak yapan Kader Özlem ve Hasan Öztürk ise 546 oy alabildi.

Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi'nde düzenlenen seçimli olağan genel kurulunda konuşan Emin Balkan, BAL-GÖÇ'e daha iyi bir hizmet vermek için projelerine seçilmeden önce başlattıklarını ifade eden Balkan, yeni yönetimle birlikte dijital altyapı, burs ve ulaşılabilirlik konusunda çalışmaların üzerinde duracaklarını söyledi.

Balkan, "Biz göçmenler bireysel olarak her alanda başarılıyız. Bu gücü birlikte kullandığımızda aşamayacağımız engel, başaramayacağımız şey yok. Yönetime geldiğimizde kapımız herkese açık olacak. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket edeceğiz. Bunun mücadelesini hem kendimiz hem ülkemiz için sonuna kadar vereceğiz. Ulaşmak için gerçekleştirmek istediğimiz projelerimize teknoloji bir gerekliliktir. BAL-GÖÇ'e dijital bir altyapı kurmak zorundayız. Bu bir proje değil, bir geç kalmışlıktır. Projelerimize şimdiden başladık" dedi.