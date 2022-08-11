Kayseri Valisi'nden 'evde bakım' ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Kaymakamlığı’nın başlattığı “Temiz Ev, Sağlıklı Hayat Vefa” projesi kapsamında, evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, evde bakım hizmetinden yararlanan Hüseyin Tanrıkılıcı'nı ziyaret etti. Tanrıkılıcı ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, devletin her vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Her neye ihtiyacınız olursa olsun sizlere bir telefon kadar yakınız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve bütün kurum ve kuruluşlarımız sizlerin hizmetindedir” dedi.

Vali Çiçek’in ikinci adresi, evde bakım hizmetinden yararlanan Şemsi Yıldız’ın evi oldu.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Çiçek, “Bizler de sizlerin bir evladıyız, her zaman yanınızdayız.” dedi.

Ziyaretler sonrasında proje hakkında bilgiler veren Vali Çiçek, “Temiz Ev, Sağlıklı Hayat Vefa” projesi, Melikgazi Kaymakamlığımızın yapmış olduğu bir proje, bu proje ile toplam 9 kişiden oluşan 3 ayrı ekibimiz, 120 haneye hizmet veriyor. Her ekip günlük iki haneye gidiyor. Projemizin amacı, 65 yaş üstü, kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza hizmet etmek. Bu projeye emek veren Kaymakamımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.